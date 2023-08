Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να αφήσει τον Κιλιάν Μπαπέ να φύγει αυτό το καλοκαίρι, αλλά μόνο για ένα ποσό παγκόσμιο ρεκόρ ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ Κιλιάν Μπαπέ «σφράγισε» την επιστροφή του στην πρώτη ομάδα με ένα γκολ στην ισοπαλία 1-1 με την Τουλούζ το Σάββατο, όπου φαινόταν να δείχνει ότι το μέλλον του -τουλάχιστον τους επόμενους μήνες- θα βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, μετά τις φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει μια πρόταση ύψους 103 εκατομμυρίων λιρών (120 εκατ. ευρώ) για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του αυτό το καλοκαίρι, η PSG φέρεται να έχει θέσει ένα συγκεκριμένο ποσό για τον 24χρονο!

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν ελπίδες να συμφωνήσουν σε νέο συμβόλαιο με τον επιθετικό είναι όμως και έτοιμοι να τον αφήσουν να φύγει εάν κατατεθεί μια συμφέρουσα προσφορά από τη «βασίλισσα».

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε ένα δράμα πολλών σεζόν που περιλαμβάνει τις τρεις πλευρές.

