Η σέντρα του αγώνα της Σεντ Ετιέν με τη Ροντέζ πήγε μια ώρα πίσω επειδή οι οπαδοί των Στεφανουά πιάστηκαν στα χέρια μεταξύ τους.

Με μια ώρα καθυστέρηση άρχισε η εκτός έδρας αναμέτρηση της Σεντ Ετιέν με τη Ροντέζ (16:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 2, λόγω επεισοδίων. Το αξιοσημείωτο είναι πως η σύρραξη ήταν ανάμεσα στους οπαδούς της ίδιας ομάδας!

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο οι φίλοι των Στεφανουά ήρθαν στα χέρια μεταξύ τους στην εξέδρα που είχαν παραχωρήσει οι γηπεδούχοι στους φιλοξενούμενους. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές είχαν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής τους έστειλε πίσω στα αποδυτήρια.

Οι Αρχές επενέβησαν γρήγορα πριν ξεφύγει ακόμα περισσότερο η κατάσταση.

Saint-Étienne fans appear to be fighting each other ahead of their match against Rodez - kick-off has been delayed. pic.twitter.com/41KZhclB2P