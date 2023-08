Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Χιλάλ κατέθεσε νέα πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μάρκο Βεράτι, αλλά εισέπραξε εκ νέου αρνητική απάντηση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Αλ Χιλάλ κατέθεσε νέα προσφορά στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μάρκο Βεράτι, όμως η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας αρνήθηκε και πάλι.

Αυτή τη φορά η αραβική ομάδα ανέβασε την πρότασή της από τα 30 εκατ. ευρώ στα 45, όμως και πάλι το «αφεντικό» της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί δεν πείστηκε απορρίπτοντας την πρόταση της Αλ Χιλάλ.

Αν δεν υπάρξει νέα βελτιωμένη προσφορά που να πλησιάζει περισσότερα στα «θέλω» των Γάλλων που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι γύρω στα 60 εκατ. ευρώ, ο Βεράτι θα παραμείνει κάτοικος Παρισιού.

