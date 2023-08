Ο Κιλιάν Μπαπέ πόζαρε όλο χαμόγελο στο πλευρό των έτερων «κομμένων» της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θα χαμογελάσει εξίσου πλατιά αν καταφέρει να ξεφορτωθεί και τους 15 τους στο φετινό παζάρι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει την καλοκαιρινή της προετοιμασία επί ασιατικού εδάφους, φουλάροντας παράλληλα και στο μεταγραφικό κομμάτι. Την ίδια ώρα, το πιο ακριβό γκρουπ «κομμένων» στον πλανήτη προπονούνται στο κέντρο των Παριζιάνων στο Πουασί. Ανάμεσα στους οποίους δεσπόζει εδώ και δέκα ημέρες ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ έχει τεθεί εκτός ομάδας με ημερομηνία λήξης την ημέρα που θα πωληθεί. Οι ιδιοκτήτες από το Κατάρ θέλουν εδώ και τώρα να ξεφορτωθούν τον μεγάλο τους σταρ που δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του κι επιχειρεί να φύγει ως ελεύθερος το 2024, συνθήκη που τους οδήγησε να τον θέσουν στο περιθώριο κι εκτός προπονήσεων με την πρώτη ομάδα μέχρι νεοτέρας.

Ο ίδιος ο 25χρονος στράικερ πάλι, δεν δείχνει να... σκάει. Το απόγευμα της Τετάρτης ανέβασε στα social media μια ομαδική φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στους υπόλοιπους «κομμένους»: το λεγόμενο «loft» όπως το αναφέρουν στη Γαλλία, το γκρουπ των παικτών που έχουν τεθεί προς παραχώρηση και δεν υπολογίζονται ή που για οποιονδήποτε άλλον λόγο έμειναν εκτός της πρώτης ομάδας.

Στην προκειμένη περίπτωση, ένα γκρουπ συνολικά 15 παικτών που μετά την έλευση του Μπαπέ έχει... εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία.

📸🇫🇷 Kylian Mbappé in PSG training with Diallo, Paredes, Draxler, Wijnaldum etc! pic.twitter.com/1b65X7zsOS