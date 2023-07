Σε προχωρημένες επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται η Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Μάρκο Βεράτι, με τους Σαουδάραβες έτοιμες να κάνουν δικό της ακόμη έναν αστέρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ανακοίνωσε τον Μάλκολμ και πάει να χτίσει μεσαία γραμμή... όνειρο η Αλ Χιλάλ. Ο σαουδαραβικός σύλλογος έχει ήδη αποκτήσει τους Ρούμπεν Νέβες και Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο τελευταίο κομμάτι του παζλ για το κέντρο.

Ο λόγος για τον Μάρκο Βεράτι, ο οποίος δείχνει έτοιμος να μετακομίσει στη Μέση Ανατολή. Όπως μεταδίδει o Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτστιο Ρομάνο, οι Σαουδάραβες και η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένες συζητήσεις και απέχουν μια ανάσα από την τελική συμφωνία.

Η Αλ Χιλάλ θα προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον 30χρονο Ιταλό μέσο κι ακόμη κι αν τα ποσά του deal δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας αναμένεται να είναι... αστρονομικά.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.



Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1