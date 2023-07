Τέλος από τους followers του Λιονέλ Μέσι στο Instagram η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Αργεντινό super star να την κάνει unfollow ενάμιση μήνα μετά το «διαζύγιο» τους.

Να ξεχάσει εντελώς την Παρί Σεν Ζερμέν θέλει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος την έκανε unfollow στο Instagram.

Ο Αργεντινός super star προετοιμάζεται για την παρουσίασή του στην Ίντερ Μαϊάμι και πήρε την απόφαση να μην ακολουθεί πια στα social media τους Παριζιάνους. Δείγμα του κακού κλίματος που υπήρχε τον τελευταίο καιρό πριν ανακοινωθεί και επισήμως το «διαζύγιο», μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μέσι παρόλα αυτά ακολουθεί τέσσερις ομάδες στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, την Μπαρτσελόνα στην οποία έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, τη Νιούελς Ολντ Μπόις στην οποία «κλώτσησε» για πρώτη φορά τη «στρογγυλή θεά», αλλά και τις αγγλικές Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στους followers του δεν υπάρχει ακόμα η Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Messi has unfollowed PSG from Instagram.



📱He only follows 4 teams now:

🇪🇸 Barcelona

🇦🇷 Newell's

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea pic.twitter.com/mjF6AMU7KT