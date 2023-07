Λεονάρντο: «Ο Μπαπέ έδειξε πως δεν μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας»

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λεονάρντο, σε δηλώσεις του στην «Equipe» ανέφερε πως είναι η ώρα του Κιλιάν Μπαπέ να αλλάξει ομάδα και τόνισε πως δεν είναι ηγέτης.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ αποτελεί «σίριαλ». Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεση του να φύγει σε ένα χρόνο ως ελεύθερος, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει είτε να ανανεώσει είτε να πωληθεί άμεσα.

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής των Παριζιάνων, Λεονάρντο, σε δηλώσεις του στην «Equipe» τόνισε πως έφτασε η ώρα να φύγει ο 24χρονος επιθετικός από την Παρί και επισήμανε πως παρόλο που είναι σπουδαίος παίκτης δεν είναι... ηγέτης.

🚨💣 Leonardo (former PSG director): "PSG existed before Mbappé and will exist after him. He's been here for 6 seasons, and 5 clubs won the UCL in that time. None of those clubs had Mbappé." pic.twitter.com/AzQTGzNE0g

«Νομίζω πως είναι ώρα για τον Μπαπέ να αφήσει την Παρί, δεν ξέρω πώς. Η Παρί υπήρχε πριν από αυτόν και θα υπάρχει και μετά από εκείνον. Είναι εδώ τα έξι τελευταία χρόνια και σε αυτό το διάστημα πέντε ομάδες κατέκτησαν το Champions League. Δεν είχε κάποια από αυτές τον Μπαπέ.

Με τη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια, ο Μπαπέ έχει δείξει πως δεν μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας. Είναι σπουδαίος παίκτης αλλά όχι ηγέτης. Σπουδαίος σκόρερ αλλά όχι δημιουργός, είναι δύσκολο να χτίσεις ομάδα γύρω από αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος.

🚨💣 Leonardo (ex PSG director): "With his behavior in the last years, Mbappé has shown he can NOT lead a team. He's a great player but not a leader. Great goalscorer, but not a creator, it's hard to build a team around him." pic.twitter.com/p4nnShrJcc