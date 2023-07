Ο Σέρχιο Ρίκο με ανάρτηση του στα Social Media, μέσα από το νοσοκομείο, έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο Σέρχιο Ρίκο στις 28 Μαΐου τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από άλογο, έπεσε δις σε κώμα και έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή του. Πλέον επικοινωνεί κανονικά με την οικογένειά του, δεν έχει υποστεί απώλεια μνήμης και στις 5 Ιουλίου βγήκε από την ΜΕΘ. Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν με story του στο Instagram έστειλε το πρώτο του μήνυμα και ευχαρίστες όσους ενδιαφέρθηκαν για αυτόν.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με υποστήριξαν αυτές τις περίπλοκες μέρες. Συνεχίζω να παλεύω για την ανάρρωσή μου και κάθε μέρα γίνομαι καλύτερο. Νιώθω πολύ τυχερός, για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστώ όλους, ελπίζω να σας δω σύντομα», ανέφερε ο Σέρχιο Ρίκο.

