Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο Καμερούν, τη χώρα γέννησης του πατέρα του για μια σειρά από φιλανθρωπικές δράσεις, προκαλώντας πανδαιμόνιο με την άφιξή του από εκατοντάδες ντόπιους στο αεροδρόμιο της Γιαουντέ.

Το πρόγραμμα των φετινών διακοπών του Κιλιάν Μπαπέ περιλαμβάνει και έναν ξεχωριστό σταθμό. Τη δεύτερη πατρίδα του, την πατρίδα του πατέρα του, το Καμερούν.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας συνδέθηκε με τις ρίζες του στην αφρικανική χώρα, όπου θα παρευρεθεί σε μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και θα επισκεφτεί το χωριό του μπαμπά του, Τζεμπαλέ. Και η άφιξή του σηματοδότησε πρωτοφανή κοσμοσυρροή στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Γιαουντέ, με περίπου 400 ντόπιους να συγκεντρώνονται για να τον καλωσορίσουν, επιφυλάσσοντάς του υποδοχή... ροκ σταρ.

Συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ο χαμογελαστγός Μπαπέ χαιρέτισε το πλήθος που τον υποδέχθηκε και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο του παλαίμαχου εμβληματικού Γάλλου τενίστα, Γιανίκ Νόα, ο οποίος όπως και ο Μπαπέ γεννήθηκε στη Γαλλία από Καμερουνέζο πατέρα και είναι ένας εκ των διοργανωτών του tour του 24χρονου σούπερ σταρ.

Μεταξύ των φιλανθρωπικών δράσεων, ο Μπαπέ θα επισκεφτεί σχολείο κωφών και παιδιών με άλλα προβλήματα ακοής κι έπειτα θα συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι μπάσκετ με τον Γιόακιμ Νόα, γιο του Γιανίκ κι άλλοτε αστέρι του NBA.

Από το πρόγραμμα δεν θα λείψει φυσικά το ποδόσφαιρο, καθώς θα φορέσει τα εξάταπα για να παίξει κόντρα στην FC Vent d'Etoudi, ομάδα που επίσης ανήκει στον Γιανίκ Νόα, ενώ θα υπάρξει και συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καμερούν, Ζοζέφ Ντιόν Ενγκουτέ.



