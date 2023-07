To «Cadena Ser» έφερε στο «φως» τις λεπτομέρειες του συμβολαίου των... 250 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο έχουν δώσει τα χέρια η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Τις τελευταίες ημέρες μοιάζει δεδομένο πως ο Κιλιάν Μπαπέ θα φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και το μόνο ερωτηματικό είναι το... πότε. Είτε άμεσα, είτε το καλοκαίρι του 2024. Η Παρί Σεν Ζερμέν επιμένει πως ή ανανεώνει ή πωλείται και ο Γάλλος σταρ είναι σταθερός στην επιθυμία του να φύγει του χρόνου ως ελεύθερος. Η Βασίλισσα απλά είναι στη «γωνία» και... περιμένει.

Το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο της Ισπανίας, Cadena SER, έφερε στο φως και τις λεπτομέρειες του χρυσού συμβολαίου του επόμενου μεγάλου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο βρίσκεται στο συρτάρι του γραφείου του Φλορεντίνο Πέρεθ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι 250 εκατομμύρια έως το 2028. Η ρήτρα που θα μπει θα είναι στο μη... ρεαλιστικό, ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

