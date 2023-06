Την πρόσληψη του Μαρθελίνο ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Μαρσέιγ, με τον Ισπανό να διαδέχεται τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της ομάδας.

Έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Αθλέτικ Μπιλμπάο και το διάλειμμα από το ποδόσφαιρο, ο Μαρθελίνο είναι έτοιμος να σηκώσει ξανά μανίκια για χάρη της Μαρσέιγ.

Αν και πριν από μερικό διάστημα το όνομά του είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός προπονητής τελικά επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμών των Μασσαλών που τον ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Μαρσέιγ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την ομάδα και το πρότζεκτ ενθάρρυναν τις σκέψεις για τη λήψη μιας τεκμηριωμένης και μελετημένης απόφασης.

Εγώ και το επιτελείο μου πειστήκαμε για το πρότζεκτ. Κατανοώ την ευθύνη που έχει αυτή η αποστολή και η δέσμευσή μας θα είναι πλήρης» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Μαρθελίνο, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα τον διάδοχο του Ιγκόρ Τούντορ με συμβόλαιο έως το 2025.

Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που ο 57χρονος αναλαμβάνει δουλειά εκτός Ισπανίας, μιας και στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Σπόρτινγκ Χιχόν, Ρεκρεατίβο, Ρασίνγκ, Σαραγόσα, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Βαλένθια και Μπιλμπάο.

#OM announces the signing of Marcelino to lead the team next season ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/xvCu5v0Sbt