Η Παρί θέλει να πουλήσει τον Μπαπέ, ο οποίος δεν φαίνεται πρόθυμος να αποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά από τους Παριζιάνους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος δεν προτίθεται να ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν που με τη σειρά της όλα δείχνουν πως σκοπεύει να τον πουλήσει ώστε να βάλει χρήματα στα ταμεία της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ο 24χρονος Γάλλος super star πωλείται στη Ρεάλ για 250 εκατομμύρια ευρώ ευρώ, παρόλα αυτά τα εμπόδια είναι αρκετά ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το deal.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ο Μπαπέ αναμένεται να πάρει 150 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που μείνει στο «Παρκ ντε Πρενς» και τη νέα σεζόν, με τους Παριζιάνους να έχουν συμφωνήσει να του δώσουν 60 εκατ. ευρώ ως πάγιο ποσό και άλλα 90 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους αφοσίωσης.

Σε περίπτωση που πουληθεί αυτό το καλοκαίρι θα χάσει τα συγκεκριμένα χρήματα, με τη «Marca» να υποστηρίζει πως ο Γάλλος έχει ξεκαθαρίσει πως θα δεχτεί να φύγει μόνο αν πάρει αυτό το ποσό ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του.

🚨💣 Kylian Mbappé's mother Fayza Lamari is currently negotiating with PSG to give up part of the money they owe him for next season if they want to sell him this summer. @Carpio_Marca #rmalive pic.twitter.com/1mTGrXAQ1P