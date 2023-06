Η Ναντ με την πρώτη της νίκη έπειτα από περίπου τέσσερις μήνες και σε συνδυασμό με την ήττα της Οσέρ από τη Λανς εξασφάλισε την παραμονή της στη Ligue 1 και οι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν.

Θρίλερ με... happy ending για τη Ναντ! Οι περσινοί κυπελλούχοι έφτασαν μια «ανάσα» από τον υποβιβασμό, όμως κατάφεραν να παραμείνουν στη Ligue 1. Τα Καναρίνια νίκησαν με 1-0 την ουραγό και ήδη υποβιβασμένη Ανζέ, εντός έδρας και σε συνδυασμό με την ήττα της Οσέρ από τη Λανς εξασφάλισαν την παραμονή τους. Μετά το τελικό σφύριγμα οι τρελαμένοι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Μπουζουάρ» για να πανηγυρίσουν την «επιβίωση» της ομάδας τους.

Η Ναντ είχε να νικήσει στο πρωτάθλημα από τις 12 Φεβρουαρίου, όταν είχε επικρατήσει της Λοριάν με 1-0. Μέχρι και την νίκη παραμονής τα Καναρίνια έτρεχαν αρνητικό σερί με εννέα ήττες και πέντε ισοπαλίες.

Mega full time scenes in Nantes as the fans invade the pitch! pic.twitter.com/rBXoo34gXD