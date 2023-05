Ο Λιονέλ Μέσι έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τα 43 τρόπαια στην καριέρα του και ισοφάρισε το ρεκόρ του Ντάνι Άλβες.

Με γκολ του Λιονέλ Μέσι η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τον βαθμό που χρειαζόταν στο Στρασβούργο και κατέκτησε το 11ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο 35χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ λίγους μήνες ύστερα από το πιο «λαμπερό» τρόπαιο της συλλογής του, το Παγκόσμιο Κύπελλο, πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο και έφτασε τους 43. Ο Pulga ισοφάρισε το ρεκόρ του Ντάνι Άλβες και πλέον αναζητά ακόμα μια κούπα για να είναι μόνος του ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Lionel Messi has tied Dani Alves' record for trophies won for club and country 👏



Incredible 🐐 pic.twitter.com/9WKO0akqYY