Σύμφωνα με την ισπανική «Marca» η Παρί Σεν Ζερμέν προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Σέρχιο Ράμος αλλά με περικοπή στις απολαβές του της τάξης του 50%.

Ο Σέρχιο Ράμος μπορεί σχεδόν να μην έπαιξε στην πρώτη του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν (13 εμφανίσεις), όμως στην δεύτερη έμεινε υγιής και ήταν αναντικατάστατος. Το συμβόλαιο του οιλοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «Marca» οι Παριζιάνοι προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον 37χρονο κεντρικό αμυντικό για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για ακόμα μια σεζόν.

Βέβαια για να μείνει στο Παρίσι ο πολύπειρος Ισπανός αμυντικός θα πρέπει να «συμβιβαστεί» με συμβόλαιο με χαμηλότερες απολαβές. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι Καταριανοί προσφέρουν στον Ράμος συμβόλαιο με 50% λιγότερα χρήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια η Παρί του έδινε περίπου 27,6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Την τρέχουσα σεζόν ο «μπαρουτοκαπνισμένος» στόπερ μέτρησε 43 εμφανίσεις με τρία γκολ και μια ασίστ.

