Ο Μπαπέ συνάντησε τον Γουεμπανιάμα και δεν πίστευε πόσο ψηλός είναι (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνάντησε το διαφαινόμενο Νο1 του επερχόμενου draft του NBΑ, τον συμπατριώτη του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, δίχως να μπορεί να πιστέψει στη μεταξύ τους διαφορά ύψους!

Ο νέος σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μαζί με το μεγαλύτερο prospect του παγκόσμιου μπάσκετ.

Κιλιάν Μπαπέ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Draft Lottery του NBA, στο οποίο ο νεαρός «γίγαντας» (2,21 μ.) έμαθε την ομάδα που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον επιλέξει στο Νο1 τον Ιούνιο (Σαν Αντόνιο Σπερς) και αν κάτι έκανε εντύπωση στον ηγέτη της Παρί Σεν Ζερμέν αυτό δεν ήταν άλλο από το ύψος του μόλις 19χρονου forward.

Ο Γουεμπανιάμα θεωρείται από τους αναλυτές ως ένα «θαύμα της φύσης» που έχει τα φόντα να ταράξει τις ισορροπίες στο NBA και τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ παγκοσμίως. Κι ως ένα τέτοιο «θαύμα» έμεινε να τον κοιτάζει ο Κιλιάν Μπαπέ στο περιθώριο της εκδήλωσης, δείχνοντας να τα... χάνει όταν στάθηκε ώμο με ώμο πλάι στον κατά έξι χρόνια νεαρότερο συμπατριώτη του.

5'10" Kylian Mbappé links up with 7'5" Victor Wembanyama for the NBA draft lottery 😳🤝



(via @NBAFRANCE)pic.twitter.com/vnBnux1Lm7