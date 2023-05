Με καθυστέρηση θα αρχίσει το παιχνίδι μεταξύ της Τουλούζ και της Ναντ επειδή ένα ιδιαίτερα ύποπτο πακέτο βρέθηκε στις κερκίδες των φιλοξενούμενων.

Ξαφνική αλλαγή ώρας στον αγώνα ανάμεσα στην Τουλούζ και τη Ναντ! Το ζευγάρι έχει... ιστορικό αφού πριν λίγο καιρό οι Βιολετί διέλυσαν τα Καναρίνια και κατέκτησαν το Κύπελλο Γαλλίας και όπως έγινε γνωστό το ματς του πρωταθλήματος καθυστέρησε να αρχίσει.

Κι αυτό διότι στο σημείο της εξέδρας στο οποίο αναμενόταν να βρεθούν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων βρέθηκε ένα... ύποπτο πακέτο, το οποίο απαιτείται να διερευνηθεί, προτού οι φίλαθλοι της Ναντ εισέλθουν στο γήπεδο. Έτσι, ενώ ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00, το παιχνίδι ακόμα δεν έχει αρχίσει.

Update | The match is now kicking off at 4.30pm local time, as a result of a suspicious package in the away end.