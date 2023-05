Παίκτες και σύλλογοι στη Γαλλία αντιτίθονται στις δράσεις κατά της ομοφοβίας που διοργανώνει το αρμόδιο διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Στο περιθώριο των δράσεων που διοργάνωσε το γαλλικό διοικητικό ποδοσφαιρικό όργανο (LFP) αυτό το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ομοφοβίας, αρκετοί παίκτες της Ligue 1 και της Ligue 2 αρνούνται να αγωνιστούν για να μην εμφανιστούν με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενώ αρκετές αντιπαραθέσεις έχουν αμαυρώσει αυτές τις πρωτοβουλίες από την καθιέρωση αυτής της ημέρας το 2019!

Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot



Pour la 5e saison consécutive, la @LFPfr et les 40 clubs de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT se mobilisent pour lutter contre l’homophobie sur tous les terrains.

#17mai🏳️‍🌈⚽️#JouonsLaCollectif pic.twitter.com/C3P7c2nT4P