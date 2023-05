Οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν με ανακοίνωση τους έκαναν γνωστή την απόφαση τους για αποχή στα επόμενα ματς εντός και εκτός έδρας μέχρι νεωτέρας.

«Πολεμικό» είναι το κλίμα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τους οπαδούς της. Οι οργανωμένοι υποστηρικτές των πρωταθλητών Γαλλίας τις προηγούμενες ημέρες... επισκέφτηκαν το σπίτι του Νεϊμάρ για να ζητήσουν την αποχώρηση του, τα «έχωσαν» στον Λιονέλ Μέσι και μαζεύτηκαν έξω από τα γραφεία του κλαμπ για να διαμαρτυρηθούν.

Η νεότερη κίνηση των Ultras των Παριζιάνων είναι η... αποχή. Με ανακοίνωση τους οι οπαδοί της Παρί έκαναν γνωστό πως δεν θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους τόσο στο «Παρκ ντε Πρενς» όσο και εκτός έδρας, μέχρι νεωτέρας. Η απόφαση προήλθε μετά συνάντηση που υπήρξε με μέλη της διοίκησης του συλλόγου.

🚨 PSG Ultras have announced they will no longer attend matches at the Parc des Princes or away from home until further notice! 🧨❌



