Στον Λιονέλ Μέσι μέσω... Άλμπα και Μπουσκέτς προσπαθεί να φτάσει η Αλ Χιλάλ, καθώς σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο έχει κάνει ήδη πρόταση στους δύο καλούς του φίλους από την Μπαρτσελόνα για να τον πείσει να υπογράψει.

Το πρέσινγκ της Αλ Χιλάλ για τον Λιονέλ Μέσι μόλις άρχισε. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έχει βάλει στο «μάτι» τον Αργεντινό θρύλο που όπως όλα δείχνουν θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και μετά την πρόταση-μαμούθ ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, «χτίζουν» βήμα-βήμα την πρότασή τους εκτός από το οικονομικό σκέλος, θέλοντας να φέρουν στην ομάδα δύο από τους καλύτερους φίλους και πρώην συμπαίκτες.

Ο λόγος για τους Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς, οι οποίοι σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο, Μοχάμεντ Μπουχαφσί έχουν δεχθεί πρόταση από την Αλ Χιλάλ, σε μια τακτική του αραβικού κλαμπ για να δελεάσει και να πείσει τον Λέο να υπογράψει.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει πρόταση και στον Μάρκο Βεράτι, έναν από τους παίκτες με τους οποίους ο Μέσι έχει την καλύτερη συνεργασία την τελευταία διετία στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Πρόκειται ασφαλώς για σπάνια μέθοδο «στρατολόγησης» ώστε να αποκτηθεί ένας συγκεκριμένος παίκτης που δείχνει τη διάθεση των Σαουδαράβων μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο να εντάξουν και τον Λιονέλ Μέσι στο εθνικό τους πρωτάθλημα, αν και τα εμπόδια παραμένουν πολλά.

To convince Leo #Messi to join Al Hilal, the Saudi club has made an offer to Jordi #Alba and Sergio #Busquets and is going to make one to Marco #Verratti! Unheard of in football.