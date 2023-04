Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport» ο πρώην ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, Τιάγκο Μότα, είναι υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Γαλλίας.

Ο Κριστόφ Γκαλτιέ φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν και η διοίκηση του κλαμπ εξετάζει ήδη ενδεχόμενους αντικαταστάτες. Οι Παριζιάνοι είχαν ως πρώτο στόχο τον Ζινεντίν Ζιντάν, όμως ο Γάλλος θρύλος έχει ξεκαθαρίσει πως περιμένει την ευκαιρία του στη Γιουβέντους για να επιστρέψει στους πάγκους.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport» στη λίστα βρίσκεται ο Τιάγκο Μότα. Ο Ιταλός είχε αγωνιστεί στην Παρί από το 2012 έως και το 2018 και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την U19 της Παρί. Ο 40χρονος κόουτς βρίσκεται στον πάγκο της Μπολόνια των Κυριακόπουλου - Λυκογιάννη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι Ροσομπλού την τρέχουσα σεζόν βρίσκονται στην 8η θέση με απολογισμό 11 νίκες, πέντε ισοπαλίες και εννέα ήττες στη Serie A.

Η Παρί είναι η ομάδα στην οποία έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές, καθώς έπαιξε με τη φανέλα της 231 φορές, ενώ με την Μπαρτσελόνα είχε 147 εμφανίσεις. Με τους Παριζιάνους σήκωσε πέντε πρωταθλήματα, ισάριθμα League Cυp, τέσσερα κύπελλα και άλλα τόσα Super Cup Γαλλίας.

