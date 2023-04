Απίθανο σκηνικό στη Γαλλία, εκεί όπου ορισμένοι φίλοι της Ανζέ πήραν μια τολμηρή απόφαση προσπαθώντας να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μη δεχθεί γκολ η ομάδα τους.

Ανεπανάληπτοι οι οπαδοί της Ανζέ! Οι φίλοι της γαλλικής ομάδας ταξίδεψαν στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Κλερμόν και στο 39ο λεπτό είδαν τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι ακριβώς μπροστά τους.

Έτσι, θέλοντας να αποσυντονίσουν τον εκτελεστή του χτυπήματος αποφάσισαν να... ξεγυμνωθούν και να του δείξουν τα οπίσθιά τους, μήπως και χάσει τη συγκέντρωσή του! Παρά τις... φιλότιμες προσπάθειές των φίλων της Ανζέ πάντως, ο Μοχάμεντ Τσαμ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων τη φαεινή τους ιδέα.

When you're covering Sunday football and turn to France to watch a Clermont penalty, only to see Angers fans backsides as they moon at the pitch 🤣🤣🤣



The pen was scored btw pic.twitter.com/NeBg1SV0Bx