Χωρίς VAR και replay θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει με μονοκάμερο λόγω... απεργίας.

Με... ιδιαίτερες συνθήκες θα αρχίσει η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς στο «Παρκ ντε Πρενς». Οι εργαζόμενοι της AMP Visual TV, η οποία συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό πάροχο Canal+ Sport, θα κάνουν απεργία μίας ώρας, η οποία θα ξεκινήσει 45 λεπτά πριν τη σέντρα του ματς και θα ολοκληρωθεί στο 15ο λεπτό.

Στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού το VAR θα είναι εκτός λειτουργίας, δεν θα υπάρχει replay, ενώ η κάλυψη θα γίνει με μονοκάμερο! Συνθήκες που θυμίζουν μετάδοση... ερασιτεχνικού αγώνα.

🚨| Due to a social movement regarding AMP Visual TV, the first 15 minutes of the PSG vs Lens game will be filmed using cameras placed high up in the stadium.



⚠️ There will be NO use of the VAR, no close-ups on the player entries entry of players, nor replays during the first… pic.twitter.com/Efh8waEN7J