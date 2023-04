Μέσι, Μπαπέ, Σβιόντεκ στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο

Οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ, Ίγκα Σβιόντεκ και Μπρίντεϊ Γκράινερ είναι μεταξύ των αθλητών που συμπεριέλαβε το «Time» στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρρόη στον κόσμο!

Ο ετήσιος κατάλογος του περιοδικού «Time» ο οποίος τιμά τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παρουσιάστηκε και ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα, ηθοποιούς καλλιτέχνες, βλέπουμε και τα ονόματα αθλητών. Συγκεκριμένα τα αστέρια της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, η WNBAer Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η Αμερικανίδα σκιέρ Μικαέλα Σίφριν, η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο Ίγκα Σβιόντεκ και ο αστέρας του NFL Πάτρικ Μαχόμες είναι ανάμεσα στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

Ο Λίο Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα τέλη του περασμένου έτους και θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. O συμπαίκτης του στην Παρί, Κιλιάν Μπαπέ, ο μοναδικός Γάλλος στη λίστα, «κουβαλά» την ιστορία του παιδιού από τα σκληρά προάστια των Παρισίων, που έγινε παγκόσμιο είδωλο.

"What stands out to me about Lionel Messi is his consistent greatness over so many years," writes @rogerfederer #TIME100 https://t.co/Pm55d2tnRR