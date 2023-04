Ο Κιλιάν Μπαπέ σε δηλώσεις του σε φιλανθρωπική εκδήλωση ξεκαθάρισε πως το 100% των μπόνους που λαμβάνει τόσο από την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και από την εθνική Γαλλίας πηγαίνει σε καλούς σκοπούς.

Το Premiers de Cordée είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που προσφέρει τακτικά δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά που νοσηλεύονται. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες που μυούν στον αθλητισμό όσο το δυνατόν περισσότερα άρρωστα ή ανάπηρα παιδιά.

Ένας από τους ανθρώπους που στηρίζουν τη δράση του συλλόγου είναι ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βρέθηκε σε εκδήλωση του Premiers de Cordée και τόνισε πως δίνει όλα του τα μπόνους τόσο από την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και από την εθνική Γαλλίας σε φιλανρωπικές δράσεις.

«Είναι μια δυνατή χειρονομία αλλά προτιμώ να είμαι παρών. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να είσαι εκεί. Φυσικά η οικονομική συνεισφορά βοηθάει και δεν είναι αμελητέα, αλλά μου αρέσει να έρχομαι εδώ και να είμαι με τα παιδιά, που με βλέπουν να είμαι κοντά τους και ότι δεν είμαι απρόσιτος», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 24χρονος επιθετικός.

