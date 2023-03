Ένα φοβερό video κάνει τον γύρο του διαδικτύου, χαρίζοντας στους ποδοσφαιρόφιλους μια... γεύση από το πώς θα έμοιαζαν οι συνεργασίες των Ρονάλντο και Μέσι αν έπαιζαν στην ίδια ομάδα.

Είναι αμέτρητοι όσο τόλμησαν να το φέρουν στον νου τους, όσοι αναρωτήθηκαν πώς θα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι να είναι συμπαίκτες, να ψάχνουν το γκολ στο ίδιο τέρμα. Και ένα απίθανο video που γυρίζει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες καταφέρνει να δώσει έστω και μια μικρή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το αποτέλεσμα απλά απολαυστικό.

If Messi and Ronaldo played togetherpic.twitter.com/9IWghLO8Bc