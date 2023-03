Μερίδα των φιλάθλων της Μαρσέιγ βιάστηκε να φύγει από το «Βελοντρόμ» βλέποντας την ομάδα τους να χάνει στις καθυστερήσεις από την Ανεσί της β' κατηγορίας. Κι όταν ακούστηκαν πανηγυρισμοί, έτρεξαν για να μπουν και πάλι στο γήπεδο!

Η Μαρσέιγ δεν απέφυγε το κάζο στο Κύπελλο Γαλλίας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Ανεσί της β' κατηγορίας στη διαδικασία των πέναλτι και μάλιστα, μέσα στο «Βελοντρόμ».

Μέχρι το 90ο λεπτό, μάλιστα, οι Μαρσεγιέζοι οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια στον αποκλεισμό από την κανονική διάρκεια. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κάνει την έκπληξη και με δύο γκολ στο 53' και το 59' ανέτρεψαν το σκορ, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι και τις καθυστερήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες φίλοι της Μαρσέιγ να αποχωρήσουν πρόωρα από τις εξέδρες, έχοντας χάσει πια την ελπίδα για την ισοφάριση.

Ωστόσο, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έβγαλε προσωρινά σφυγμό και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε τη λύση με γκολ του 18χρονου Μουγκέ και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς όχι μόνο μέσα, αλλά κι εκτός γηπέδου. Εκεί φαίνονται μέσω του βίντεο που κυκλοφόρησε οι... βιαστικοί οπαδοί της Μαρσέιγ να κάνουν στροφή 180 μοιρών και να τρέχουν ξανά προς τις κερκίδες για να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο της αναμέτρησης, έχοντας καταλάβει πως η ομάδα τους ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ευτυχώς για εκείνους, δεν υπήρξε... εξέταση VAR. Δυστυχώς για εκείνους, δεν απέφυγαν το «πικρό» φινάλε καθώς η Μαρσέιγ ηττήθηκε εν τέλει με 7-6 στη «ρώσικη ρουλέτα».

🥴😂 Several Marseille supporters who left the Vélodrome early rushed back to the stands when they heard the fans celebrate the 90+6 equaliser vs Annecy! pic.twitter.com/C0BW4dB5c2