Οι οπαδοί της Μαρσέιγ έκαναν χαμό έξω από το προπονητικό κέντρο παραμονή του ντέρμπι κορυφής με την Παρί Σεν Ζερμέν (26/2, 22:00), «ντοπάροντας» τους παίκτες του Ίγκορ Τούντορ για τη νίκη που θα τη στείλει στο -2.

Στη Μασσαλία ζουν και αναπνέουν για το ντέρμπι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (26/2, 21:45). Αν αυτό ίσχυε μία φορά, πλέον ισχύει... δέκα, καθώς η Μαρσέιγ του Ιγκόρ Τούντορ αν νικήσει θα πλησιάσει τους Παριζιάνους σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή (-2).

Η ατμόσφαιρα, λοιπόν, στο γαλλικό λιμάνι είναι ηλεκτρισμένη τις τελευταίες ώρες και οι φίλοι των Μαρσεγιέζων έδειξαν και με το παραπάνω τη στήριξή τους, δίνοντας βροντερό παρών έξω από το προπονητικό κέντρο το βράδυ του Σαββάτου.

Εκατοντάδες άτομα κατέκλυσαν την πύλη τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές αποχωρούσαν στα αυτοκίνητά τους, φώναξαν συνθήματα και ανέβασαν στα ύψη το ηθικό τους πριν από τη σπουδαία μάχη κορυφής.

The scene outside Marseille’s training ground as the players leave for the last time ahead of a title challenge clash vs PSG tomorrow. Don’t tell us that Ligue 1 doesn’t hit different. pic.twitter.com/5TJGKdHSTO