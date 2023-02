Σάλος έχει προκληθεί μετά το βίντεο ερωτικού περιεχομένου που γυρίστηκε στις τουαλέτες του γηπέδου της Νις την ημέρα του αγώνα με τη Λιλ, οδηγώντας τον σύλλογο να κινηθεί νομικά.

Η Νις συνεχίζει το νικηφόρο σερί της στο γαλλικό πρωτάθλημα (τέσσερα ματς), ένα σερί που άρχισε από τις 29 Ιανουαρίου και την εντός έδρας νίκη κόντρα στη Λιλ (1-0). Το τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, όμως, περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα, αφού την ίδια ώρα στις τουαλέτες της «Allianz Riviera» γυριζόταν ερασιτεχνικό βίντεο πορνό!

Η είδηση προκύπτει από ουκ ολίγα γαλλικά Μέσα μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, που ξεκινά με πλάνα από τις εξέδρες του γηπέδου την ώρα, μάλιστα, του αγώνα κόντρα στη Λιλ.

Σε αυτό το βίντεο, μια γυναίκα προσεγγίζει αγνώστους άνδρες από την κερκίδα προσκαλώντας τους να την ακολουθήσουν στην τουαλέτα, μέχρι να αποσπάσει το «ναι». Το βίντεο καταλήγει πράγματι στον εν λόγω χώρο όπου αρχίζουν οι ερωτικές περιπτύξεις και έχει ήδη προβληθεί δεκάδες χιλιάδες φορές σε γνωστή ιστοσελίδα ροζ περιεχομένου.

Μπορεί οι χρήστες να απόλαυσαν το θέαμα, αλλά στις τάξεις της Νις επικρατεί εκνευρισμός και ήδη ο σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία, με τους ανθρώπους της «Nice Eco Stadium» που διαχειρίζεται το γήπεδο να ακολουθούν.

OGC Nice have filed an official complaint after an amateur porn movie was filmed in the toilets of their stadium during the game against Lille on January 29. 🤯🤯



✍️ @20Minutes pic.twitter.com/rix9LxN8ss