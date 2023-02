Σύμφωνα με το Foot Mercato οι Καταριανοί ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν σκοπεύουν να πουλήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι τον Νεϊμάρ λόγω της συμπεριφοράς του.

Ο Νεϊμάρ ενεπλάκη σε καυγά με τον αθλητικό διευθυντή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος και αυτό ήταν ακόμα ένα... κομμάτι στο «παζλ» της προβληματικής συμπεριφοράς του. Σύμφωνα με το Foot Mercato το θέμα έφτασε μέχρι τη διοίκηση του κλαμπ και οι Καταριανοί έχουν φτάσει στην απόφαση πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να τον πουλήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι Παριζιάνοι τον Αύγουστο του 2017 αγόρασαν τον Βραζιλιάνο από την Μπαρτσελόνα με το ποσό - ρεκόρ των 222 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 5,5 σεζόν στο Παρίσι έχει 117 γκολ και 76 ασίστ σε 171 εμφανίσεις, έχει σηκώσει τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα, δυο League Cup και τέσσερα Super Cup. O 31χρονος εξτρέμ μετράει 17 γκολ και 16 ασίστ σε 27 εμφανίσεις. Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γαλλίας μέχρι το 2025.

🚨 PSG have made their choice regarding the future of Neymar.



The hierarchy in Doha want him to leave at the end of the season. 👋🇧🇷🇶🇦



(Source: @footmercato ) pic.twitter.com/rknflocspZ