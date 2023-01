Παΐ Ντε Κασέλ: Η «σταχτοπούτα» με ultras της Παρί στην ενδεκάδα, που έπαιξε total football πριν την... εφτάρα (vid)

Από την εξέδρα του «Παρκ Ντε Πρενς», στο χορτάρι ως αντίπαλοι της Παρί Σεν Ζερμέν. Δύο ultras των Παριζιάνων έπεσαν ηρωικά με την Παΐ Ντε Κασέλ παρά το εμφατικό 0-7 και αφού δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον Μπαπέ, έγιναν συμμέτοχοι στο πιο παραγωγικό παιχνίδι της καριέρας του (πέντε γκολ).

«Δεν ξέρω τι να κάνω, να κάνω τάκλιν στον Μπαπέ ή όχι; Τον θέλουμε για τα παιχνίδια με την Μπάγερν στο Champions League».

Γι' αυτό αμφιταλαντευόταν ο Αλεξίς Ζμιζάκ πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Το παιχνίδι της ομάδας στην οποία αγωνίζεται, την Παΐ Ντε Κασέλ της 6ης κατηγορίας που εδρεύει στα σύνορα Γαλλίας-Δυτικής Φλάνδρας. Απέναντι στην ομάδα που υποστηρίζει στο πέταλο των οργανωμένων. Την Παρί Σεν Ζερμέν!

Η κληρωτίδα των «32» του Κυπέλλου Γαλλίας επιφύλασσε μια σπουδαία έκπληξη για τον άσημο σύλλογο που αγωνίζεται στα ερασιτεχνικά της Γαλλίας (6η κατηγορία). Και περισσότερο για τον εν λόγω κεντρικό αμυντικό.

Ο Ζμιζάκ είναι μέλος των ultras των Παριζιάνων και το βράδυ της Δευτέρας αποτέλεσε μια εμπειρία που θα τη θυμάται για πάντα, μαζί με μερικούς από τους συμπαίκτες του που ανήκουν επίσης στην «Collectif Ultras Parisiens».

«Είναι περίεργο συναίσθημα να παλεύεις στο χορτάρι κόντρα στους παίκτες που παρακολουθείς και υποστηρίζεις από την εξέδρα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Χάσαμε τα μυαλά μας όταν έγινε η κλήρωση».

Ο κεντρικός αμυντικός και κάπτεν της Παΐ Ντε Κασέλ δεν είναι ο μόνος από την ενδεκάδα της που φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παρί στο «Παρκ Ντε Πρενς». Μαζί του και ο Κλεμάν Μπουτζεμά, το «δεκάρι» των κιτρινόμαυρων.

🇫🇷😅 Interesting story in the Coupe de France match between PSG & 6th tier side, Pays de Cassel!



Their captain Alexis Zmijak is a PSG ultra: "If Mbappé goes on goal, do I tackle him or not? Do I say to myself: wait, he must play Bayern in the UCL soon?" (1/2) pic.twitter.com/J4AdZiDpnG