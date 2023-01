Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ταξιδέψουν άνθρωποι της Αλ Χιλάλ στο Παρίσι προκειμένου να καταθέσουν την πρόταση τους στον Λιονέλ Μέσι και να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Πριν μερικές ημέρες θεωρούταν δεδομένο πως ο Λιονέλ Μέσι θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως πλέον υπάρχει ένας οικονομικά δυνατός ανταγωνιστής. Ο λόγος για την αιώνια αντίπαλο της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, Αλ Χιλάλ, η οποία θέλει να κάνει τον Pulga ακόμα πιο ακριβοπληρωμένο από τον CR7.

Σύμφωνα με την Mundo Deportivo οι Σαουδάραβες προτίθενται να δώσουν μυθικό συμβόλαιο στον Αργεντινό σταρ με ετήσιες απολαβές άνω των 270 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα υπάρχουν φήμες και για... αποστολή της Αλ Χιλάλ στο Παρίσι στην προσπάθεια να κλείσει το μεγάλο «deal».

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι τις επόμενες ώρες αναμένεται ταξίδι ανθρώπων της Αλ Χιλάλ ώστε να υπάρξουν άμεσες διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ηγέτη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Πάντως τη δεδομένη χρονική στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Μέσι να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Παριζιάνους.

🚨🛫 #Messi, in the next hours #AlHilal representatives will travel to Paris to meet the 🇦🇷 player.



📌 As told, things indicate that he will continue at #PSG at least for another season, but the 🇸🇦 club doesn't give up and will try to convince him. Evolving situation. 🐓⚽ pic.twitter.com/3nb06B0nVs