Κάθε άλλο παρά αρμονικά έχει ξεκινήσει η θητεία του Κάσπερ Σμάιχελ στη Νις, καθώς όπως αναφέρει το «RMC», ο Δανός εμφανίστηκε σε κακή φυσική κατάσταση και είναι συχνά αργοπορημένος στις συναντήσεις της πρώτης ομάδας.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα θερινά αποκτήματα της Νις, από κοινού με τους Άαρον Ράμσεϊ, Ρος Μπάρκλεϊ και Νικολά Πεπέ. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου της Νίκαιας φέρεται να χάνουν την υπομονή τους με την παρουσία του πολύπειρου Δανού κίπερ, ο οποίος φέρεται να μετακόμισε στη Γαλλία σε κακή φυσική κατάσταση και να έχει ήδη αρχίσει τα πειθαρχικά παραπτώματα, υπό την ευνοϊκή μεταχείριση και ανοχή της διοίκησης!

Όπως αναφέρει το «RMC», οι εκπρόσωποι του πρώην κίπερ της Λέστερ διατηρούν άμεσες επαφές με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ και πλουσιότερο άνδρα της Βρετανίας, Τζιμ Ράτκλιφ, γεγονός που έχει προκαλέσει εκνευρισμό. Συγκεκριμένα, συγγενείς του Δανού επικοινώνησαν με τον Ράτκλιφ στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος ώστε εκείνος να πιέσει τον Λουσιέν Φαβρ για να βάλει τον Σμάιχελ στην αρχική ενδεκάδα. Αντ' αυτού, ο Γάλλος coach, ο οποίος βρίσκεται υπ' ατμόν από την τεχνική ηγεσία, προτίμησε τον Πολωνό, Μαρσίν Μπούλκα, αρνούμενος να ενδώσει σε τέτοιου είδους πιέσεις.

Συν τοις άλλοις, ο Σμάιχελ φέρεται να παρουσιάστηκε στη Νις υπέρβαρος και πολύ μακριά από τα στάνταρ της φυσικής του κατάστασης, κάτι που άρχισε να συζητιέται έντονα λόγω των μέτριων εμφανίσεών του ως τώρα. Το... κεράσακι είναι οι διαρκείς αργοπορίες του στις προπονήσεις και τις διάφορες συναντήσεις της πρώτης ομάδας, με αποτέλεσμα να έχει χαλάσει το κλίμα στα αποδυτήρια.

Όλα αυτά ενώ η Νις που φιλοδοξούσε για χρονιά πρωταθλητισμού, έχει ξεκινήσει τη σεζόν με απολογισμό οκτώ βαθμών σε ισάριθμες αγωνιστικές και οι προστριβές του καλοκαιριού εντείνονται σε όλα τα επίπεδα.

