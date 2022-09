Δημοσίευμα «βόμβα» από τον Ρομέν Μολίνα αποκαλύπτει σεξουαλικά σκάνδαλα δεκαετιών που βαραίνουν τη γαλλική Ομοσπονδία και προσπάθειες συγκάλυψης από τα κορυφαία κλαμπ της χώρας!

Έντονους κλυδωνισμούς εντός της γαλλικής Ομοσπονδίας έρχεται να προκαλέσει δημοσίευμα με την υπογραφή του κορυφαίου αθλητικού δημοσιογράφου, Ρομέν Μολίνα, ο οποίος προέβη σε αποκαλύψεις σεισμικών διαστάσεων! Γνωστός για τα σκάνδαλα που έχει φέρει ανά καιρούς στο φως της δημοσιότητας, ο Γάλλος ρεπόρτερ... ξαναχτυπά και αυτή τη φορά στο μικροσκόπιό του βρίσκεται (σχεδόν) ολόκληρη η ποδοσφαιρική Γαλλία.

Την προηγούμενη εβδομάδα το γαλλικό «So Foot» αποκάλυψε ανάρμοστα μηνύματα σεξουαλικής φύσεως που είχαν αποσταλεί από τον πρόεδρο της γαλλικής Ομοσπονδίας, Νοέλ Λε Γρετ, σε γυναίκες υπαλλήλους της FFF, με τον Μολίνα ωστόσο να κάνει λόγο απλώς για την κορυφή ενός... παγόβουνου! Σύμφωνα με πληροφορίες του, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1980 έχει δημιουργηθεί ένας μακροσκελής κατάλογος γεμάτος από καταγγελίες σεξουαλικής φύσεως που βαραίνουν ακράδαντα την γαλλική Ομοσπονδία.

Κατάλογος ο οποίος φέρεται να περιλαμβάνει υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, εκβιασμού και παρενόχλησης κατά ανήλικων παικτών (αγόρια και κορίτσια), με εμπλεκόμενους προπονητές, σκάουτερς, μάνατζερς, καθώς και κορυφαία στελέχη που εργάζονται στη Ligue 1! Συν τοις άλλοις, ο δημοσιογράφος - εξοπλισμένος με μαρτυρίες των θυμάτων - κατηγορεί ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, Λυών και Τρουά για συγκάλυψη των σκανδάλων και πλήρη απάθεια μπροστά στις καταγγελίες.

Από την πλευρά του ο Τιερί Ρεϊ, αθλητικός σύμβουλος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, τόνισε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν έφτασαν ποτέ στα αυτιά του: «Η FFF δεν απευθύνθηκε ποτέ σε εμάς για τέτοιου είδους υποθέσεις. Ούτε μίλησαν με τον υπουργό Αθλητισμού. Η σοβαρότητα των γεγονότων θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Αν και φαινομενικά η κυβέρνηση δεν είχε καμία γνώση για τις εν λόγω υποθέσεις, εσωτερικά έγγραφα αποκαλύπτουν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στις προπονητικές εγκαταστάσεις της εθνικής Γαλλίας (!), ενώ ορισμένοι προπονητές που ήταν ύποπτοι στις έρευνες διατηρούν κανονικά το δίπλωμά τους και συνεχίζουν να εργάζονται δίπλα σε νεαρούς ποδοσφαιριστές.

