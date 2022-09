H Παρί Σεν Ζερμέν με πρωταγωνιστές τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Λιονέλ Μέσι νίκησε με 3-0 την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στον όμιλο του Europa League, Ναντ, η οποία έπαιξε για πάνω από 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Τρίποντα στο «ρελαντί» για Λυών και Μαρσέιγ.

Η Ναντ λίγες μέρες πριν το πρώτο της ματς με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 από την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο της Ligue 1, Παρί Σεν Ζερμέν. Με δέκα παίκτες αγωνίστηκαν από το 24' τα Καναρίνια μετά την αποβολή του Φάμπιο με απευθείας κόκκινη κάρτα. «Καθάρισαν» για τους Παριζιάνους ο εκτελεστής Κιλιάν Μπαπέ και ο δημιουργός Λιονέλ Μέσι.

Οι κυπελλούχοι Γαλλίας ξεκίνησαν το παιχνίδι με 3-4-3, ήταν καλά οργανωμένοι και είχαν τις πρώτες καλές φάσεις του παιχνιδιού. Στο 10' ο Μουτουσάμι σούταρε μέσα από την περιοχή υπό την πίεση του Βεράτι αλλά αστόχηε και στο 12' ο Φάμπιο απείλησε με «τακουνάκι». Εν τέλει οι πρωταθλητές άνοιξαν το σκορ στο 17', όταν ο Σαράμπια έκλεψε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Βεράτι την έδωσε στον Μέσι, ο Αργεντινός έκανε εξαιρετική κάθετη και ο Μπαπέ με φανταστικό τελείωμα έκανε το 1-0.

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 23' όταν ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ-χαφ, Φάμπιο, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στη γάμπα του Βιτίνια, ο οποίος δεν συνέχισε στο παιχνίδι και άφησε τη θέση του στον Ρενάτο Σάντσες. Στο 40' ο O Tσιριβέλα κατέβασε εντυπωσιακά τη μπάλα μέσα στην περιοχή, σούταρε, έβαλε το πόδι του ο Γκουεσάντ και αστόχησε.

Στο 54' ο Βεράτι έβγαλε φανταστική βαθιά μπαλιά, ο Μπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έδωσε τη μπάλα στο Μέσι, ο οποίος την πέρασε κάτω από τα πόδια του Παλουά και ο Γάλλος σταρ την έσπρωξε σε κενή εστία. Το γκολ σε πρώτο χρόνο ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Μπαπέ στην αρχή της φάσης αλλά τελικά μέτρησε μέτρησε μετά από περέμβαση του VAR. Η Παρί έψαξε τρίτο γκολ και το βρήγκε στο 68' όταν ο Σαράμπια έκανε την κάθετη πάσα, ο Χακίμι γύρισε τη μπάλα, ο Σάντσες έκανε τακουνάκι, ο Νεϊμάρ από κοντά σημάδεψε το δοκάρι και ο Μέντες με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 0-3.

Nantes (0) v (2) Paris St-Germain



