Οι οπαδοί της Μαρσέιγ αποδοκίμασαν εντόνα τον Ιγκόρ Τούντορ στο «Βελοντρόμ» πριν το ματς με τη Ρεμς για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1.

Μπορεί οι υποχρεώσεις της Μαρσέιγ στη Ligue 1 να ξεκινούν απόψε (7/8) με την αναμέτρηση με τη Ρεμς στο «Βελοντρόμ», όμως έχουν μαζευτεί «σύννεφα» πάνω από τον Ιγκόρ Τούντορ. Οι Μασσαλοί αποδοκίμασαν έντονα τον νέο τεχνικό της ομάδας τους μετά τη φιλική ήττα από τη Μίλαν και το επανέλαβαν απόψε πριν το πρώτο επίσημο ματς της ομάδας!

Igor Tudor booed by Marseille fans for his 1st game of the season. (APV) pic.twitter.com/fsJa0MQtNd