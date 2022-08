Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέσι από τους... γηπεδούχους της Κλερμόν που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του μετά το γκολ -ποίημα με ψαλιδάκι.

Το σύνθημα «Μέσι, Μέσι» ακούστηκε για άλλη μία φορά απόψε. Μόνο που δεν ακούστηκε από τους οπαδούς της Παρί, αλλά αυτούς της Κλερμόν!

Μετά το αριστουργηματικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, οι οπαδοί των γηπεδούχων όχι μόνο τον χειροκρότησαν, αλλά φώναζαν ρυθμικά το όνομά του!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνει βέβαια αυτό ο Αργεντινός άσος, που και η ίδια η Κλερμόν στον λογαριασμό της στα σόσιαλ, τον αποθέωσε την ώρα που έκανε ανάρτηση για το τέρμα του.

PSG's opponents Clermont Foot describing Lionel Messi's goal tweeting "What a goal by Messi" and "Enough for the stadium to stand up and applaud the one who remains as one of the best players in the world and chant "Messi, Messi"". Yes, Clermont fans chanted Messi. pic.twitter.com/8pBe5GNFUy