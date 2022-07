Στο πλαίσιο του tour στην Ιαπωνία, οι παίκτες της Παρί δεν θα μπορούσαν να μην επισκεφθούν και τις εγκαταστάσεις όπου γίνονται προπονήσεις τζούντο. Και ο Μπαπέ μάλλον ανησύχησε μην... βρεθεί ανάσκελα με πόνους!

Οι Παριζιάνοι έβαλαν τις κλασσικές λευκές στολές των αθλητών του τζούντο, έμαθαν τον κλασσικό χαιρετισμό με την υπόκλιση, παρακολούθησαν τους επαγγελματίες του είδους, δοκίμασαν την τύχη τους κι εκείνος που μάλλον δίστασε περισσότερο ήταν ο Μπαπέ.

Αν και ορισμένοι άλλοι δεν φοβήθηκαν τις άτσαλες και απότομες πτώσεις στο ταπί, ο Γάλλος σούπερ σταρ σε κάθε απρόσμενη λαβή και «πτήση» κορμιού, γούρλωνε τα μάτια από έκπληξη και φόβο.

It was a 𝙛𝙪𝙣 day 😄🔴🔵 @PSG_inside @PSG_Judo 🇯🇵 #PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/IX67Bx5nee

🇫🇷😂 Kylian Mbappe reacts to a Judo takedown during PSG's tour of Japan.pic.twitter.com/90Ceyl0ahX