Η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε στην δημοσιότητα τη δεύτερα εμφάνισή της, την οποία αναμένεται να χρησιμοποιεί στα εκτός έδρας παιχνίδια της.

Με την ομάδα να βρίσκεται στην Ιαπωνία ως μέρος της προετοιμασίας της παρουσιάστηκε η νέα εκτός έδρας φανέλα του γαλλικού συλλόγου η οποία φέρει την υπογραφή της Jordan. Το κυριάρχο χρώμα της εμφάνισης είναι ένα ελαφρύ γκρι. Είναι αφιερωμένες στην επέτειο των 50 ετών που συμπληρώνεται αυτή τη σεζόν από την κατασκευή του Παρκ Ντε Πρενς, όπου η Παρί έχει δώσει περισσότερα από 1.000 παιχνίδια μέχρι σήμερα.

Η νέα αυτή φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν θα κάνει ντεμπούτο στο τουρ της στην Ιαπωνία και φυσικά φαίνεται έτσι πως το τάιμινγκ δεν ήταν τυχαίο. Ο πρώτος φιλικός αγώνας είναι την Τετάρτη (20/07) κόντρα στην ιαπωνική Καβασάκι.

