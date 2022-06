Ναι μεν οι σούπερ σταρ κάνουν φανταχτερό το ρόστερ, ωστόσο, ο Νασέρ Αλ – Κελαΐφι ζητάει πλέον ταπεινότητα απ' όλους στον σύλλογο προκειμένου η Παρί να καταφέρει να πετύχει κυρίως την ευρωπαϊκή υπέρβαση...

Με τα ονόματα, τις φανέλες και τα χρήματα ουδείς πήγε μπροστά δίχως ν' αποδεικνύει στο χορτάρι ότι πράγματι έχει δημιουργήσει ένα απόλυτα ανταγωνιστικό και ποιοτικό σύνολο.

Κι επειδή η Παρί μάλλον είχε... πάρει αέρα τα τελευταία χρόνια και δεχόταν τη μια «σφαλιάρα» μετά την άλλη στο Champions League, ο Νασέρ Αλ – Κελαΐφι είπε να το αλλάξει το τροπάριο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ιδιοκτήτης των Παριζιάνων ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα είμαστε πια φανταχτεροί και με τόσο γκλίτερ και λάμψη... Περιμένουμε απ' όλους τους ποδοσφαιριστές να υπερβάλλουν εαυτό τη νέα σεζόν. Πρέπει να γίνουμε ξανά ταπεινοί όλοι».

PSG president Nasser Al-Khelaifi wants the club to be more humble 👀 pic.twitter.com/gMOZZgL8mz