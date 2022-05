Στο αγαπημένο του σημείο, στο μπλακονάκι έξω από το «Παρκ ντε Πρενς» ανέβηκε για τελευταία φορά ο Άνχελ Ντι Μαρία μετά το ματς της Παρί με την Μετς, για να γευτεί για τελευταία φορά την αποθέωση από τον κόσμο των Παριζιάνων.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ του Σαββάτου, αποχώρησε με κλάματα από τον αγωνιστικό χώρο, είδε τους συμπαίκτες του να του κάνουν το γνωστό guard of honour για να τον τιμήσουν για την προσφορά του και ο κόσμος της Παρί συγκεντρώθηκε για ένα τελευταίο μεγάλο χειροκρότημα.

Ο Ντι Μαρία βγήκε στο μπαλκονάκι του γηπέδου που είχε εμφανιστεί και το 2020, όταν η Παρί είχε καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντόρτμουντ στα νοκ-άουτ του Champions League εν μέσω κορονοϊού, πήρε ξανά ένα καπνογόνο και έζησε στο έπακρο τις στιγμές.

