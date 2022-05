Ο Κιλιάν Μπαπέ θα παραμείνει κάτοικος Παρισιού τουλάχιστον έως το 2025, χάρη στη μυθική πρόταση που του προσέφερε η Παρί Σεν Ζερμέν. Τα απίστευτα νούμερα στο συμβόλαιο του Γάλλου αστέρα, τα δικαιώματα εικόνας του και οι απαιτήσεις του Γάλλου αστέρα για τη νέα σεζόν.

Οι Παριζιάνοι έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να διατηρήσουν τον 23χρονο αστέρα τους στο «Παρκ Ντε Πρενς». Προκειμένου να τον πείσουν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, οι άνθρωποι της Παρί του προσέφεραν αστρονομικό συμβόλαιο.

Ο Μπαπέ θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2025 και οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία θα προστεθεί κι ένα μπόνους ανανέωσης 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως που έπεισε τον 23χρονο Γάλλο αστέρα να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ήταν ένας συγκεκριμένος όρος.

Από την αρχή των διαπραγματεύσεων, ο Μπαπέ είχε ζητήσει να έχει ο ίδιος τον απόλυτο έλεγχο των δικαιωμάτων εικόνας του. Η απαίτησή του τελικά έγινε αποδεκτή από τους ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου κι έτσι ο Γάλλος επιθετικός κράτησε ο ίδιος το 100% των δικαιωμάτων της εικόνας του.

Βέβαια το μεγαλύτερο προνόμιο που θα έχει ο 23χρονος είναι ότι θα κάνει... κουμάντο στην ομάδα αφού οι άνθρωποι της Παρί του έδωσαν το ελεύθερο να αποφασίζει για το ποιους ποδοσφαιριστές θα αποκτήσει ο σύλλογος, ενώ παράλληλα θα είναι ο υπεύθυνος της στελέχωσης του ρόστερ αλλά και αυτός που θα επιλέγει τον εκάστοτε προπονητή, με το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν να έχει πέσει ήδη στο τραπέζι για την αντικατάσταση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

