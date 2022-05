Ο πορτιέρε της Τρουά, Μουλέν, έκανε πλάκα στον Νεϊμάρ πριν το πέναλτι του Βραζιλιάνου στο πρόσφατο ματς με την Παρί, αφού του ζήτησε να τον κάνει ήρωα μπροστά στην οικογένειά του!

Ο «Νέι» στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Παρκ ντε Πρενς» βρέθηκε στην άσπρη βούλα και από εκεί έδωσε προσωρινό προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του, προτού η Τρουά αντεπιτεθεί και φτάσει στο ισόπαλο 2-2.

Φυσικά καθόλου κακό δεν έκανε αυτό στην Παρί, αφού έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο της Ligue1.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί καθώς ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι, είδε τον Μουλέν να τον πλησιάζει και να του λέει: «Πες μου που θα σουτάρεις για να το πιάσω, γιατί είναι εδώ η οικογένειά μου»!

Φυσικά αμφότεροι γέλασαν και ο Νεϊμάρ δεν του έκανε τη χάρη, σκοράροντας...

Jessy Moulin to Neymar on his penalty: "I tell him:" Do you know that if I stop the penalty, I'm a star? At least tell me the side where you're going to shoot. My family is watching me and I would like make her proud of me."So he laughed and he said to me: "Choose a side you."😂 pic.twitter.com/6gPu6gT5cC