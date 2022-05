Οι οπαδοί της Ναντ δεν έχουν ξεχάσει τον Εμιλιάνο Σάλα και στο ένατο λεπτό του τελικού Κυπέλλου Γαλλίας με τη Νις, σήκωσαν φανέλες με το όνομά του.

Ο Αργεντινός είχε χάσει τη ζωή του πριν από τρία χρόνια και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2019, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε είχε πέσει στα στενά της Μάγχης και είχε συντριβεί.

Στην Ναντ ο Σάλα είχε πετύχει 42 τέρματα σε 120 παιχνίδια, σε θητεία τεσσάρων ετών, ενώ, η γαλλική ομάδα απέσυρε τη φανέλα του, τον τίμησε δεόντως και άφησε κενή τη θέση του στ' αποδυτήρια...

Από την πλευρά τους, οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν έχουν ξεχάσει τον Εμιλιάνο Σάλα. Γι' αυτό και στον τελικό Κυπέλλου Γαλλίας με τη Νις, σήκωσαν φανέλες με το όνομά του στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης και τραγούδησαν προς τιμήν του.

Για την ιστορία πάντως η Ναντ έγινε για τέταρτη φορά στην ιστορία της Κυπελλούχος Γαλλίας, καθώς επικράτησε της Νις στον τελικό των «αουτσάιντερ» (1-0) και σήκωσε το πρώτο της τρόπαιο μετά από 21 ολόκληρα χρόνια!

