Ο Λιονέλ Μέσι και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων για τους κορυφαίους της σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα παρά την κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν!

Σαφέστατα η πρώτη σεζόν του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι έπειτα από μια... ποδοσφαιρική ζωή στην Μπαρτσελόνα, είναι αρκετά μέτρια.

Δεν σκόραρε πολύ, προσπάθησε κυρίως να φτιάξει γκολ για τους συμπαίκτες του, όμως, γενικότερα η παρουσία του δεν είχε και την τρομερή βαρύτητα που ίσως να περίμεναν οι οπαδοί της Παρί και ο κόσμος που μαγνητίστηκε από τη σπουδαία μεταγραφή.

Ο Μέσι, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Ligue1 για την σεζόν 2021-2022, ενώ, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο από την πλευρά του, παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το +14 στην κορυφή, δεν βρίσκεται στους υποψήφιους για τον κορυφαίο κόουτς της Λίγκας.

