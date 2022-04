Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί σε βίντεο που έχει τρελάνει τον κόσμο αναφορικά με την αληθινή ή μονταρισμένη μορφή του σποτ που αποτυπώνει τον Αργεντινό σε μπαλιές... αλά Μπέκαμ.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» και νυν πρωταθλητής Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν, φορώντας τη ζακέτα της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, κάνει τρεις... αψεγάδιαστες μακρινές μπαλιές προς έναν κάδο που βρίσκεται σε απόσταση πολλών μέτρων.

Καθεμιά από τις μπάλες τον αναγκάζει ν' απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τον στόχο του, τον οποίο όμως πετυχαίνει κάθε φορά με άνεση και αρκετό φάλτσο με το μαγικό αριστερό του πόδι.

Το βίντεο αυτό, φυσικά, θυμίζει σε όλους το προ πολλών ετών viral με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τις δικές του τρομερές προσπάθειες με καλάθια σε κάδο, στην παραλία...

How do footballers do stuff like this? Messi 🐐 pic.twitter.com/8UtiZKD3YB