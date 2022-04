Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ στην καμπάνια της, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε μία τεράστια συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια με την πλατφόρμα πώλησης αθλητικών παπουτσιών, ενδυμάτων και αξεσουάρ, GOAT.

Eναν νέο «συνεργάτη» ανακοίνωσε την Πέμπτη (14/04) η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την GOAT, την διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει αθλητικά παπούτσια, πολυτελή ρούχα και αξεσουάρ μέσω των πρωτογενών αγορών και των αγορών μεταπώλησης.

Ως εκ τούτου, το λογότυπο της πλατφόρμας θα εμφανίζεται στο μανίκι της φανέλας της ομάδας από την 1η Ιουλίου 2022, τόσο στην προπόνηση, όσο και στους αγώνες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνεργασία θα αποφέρει στους Παριζιάνους, 50 εκατομμύρια ευρώ σε βάθους τριών χρόνων.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντυπώσεις είναι ότι από την διαφημιστική καμπάνια της Παρί Σεν Ζερμέν, απουσιάσει ο Κιλιάν Μπαπέ. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ, Πρέσνελ Κιμπέμπε, Μάρκο Βεράτι, Αχράφ Χακίμι και όχι ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός.

Κι όλα αυτά διότι το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ παραμένει αβέβαιο, από τη στιγμή που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και βρίσκεται ακόμη σε συζητήσεις με τον γαλλικό σύλλογο για τη συνεργασία τους.

Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙