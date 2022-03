Φάμπρεγκας: «Oι φίλοι της Παρί πρέπει να είναι ευγνώμονες που έχουν έναν παίκτη σαν τον Μέσι»

O Σεσκ Φάμπρεγκας για ακόμα μια φορά σχολίασε τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν προς τον Λιονέλ Μέσι και τόνισε πως θα έπρεπε να είναι «ευγνώμονες» που έχουν στην ομάδα τους έναν παίκτη αυτού του επιπέδου.

Συνέντευξη στη «Marca» παραχώρησε ο 34χρονος χαφ της Μονακό, Σεσκ Φάμπρεγκας και για ακόμα μια φορά υποστήριξε τον κολλητό του φίλο Λιονέλ Μέσι, αναφορικά με τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν προς το πρόσωπο του. Ο έμπειρος Ισπανός μέσος και άλλοτε συμπαίκτης του «Pulga» στη Μπαρτσελόνα τόνισε πως οι φίλοι των Παριζιάνων θα πρέπει να είναι «ευγνώμονες» που έχουν στην ομάδα τους έναν παίκτη του επιπέδου του Μέσι.

Το σχόλιο του Φάμπρεγκας:

«Έχουν σφυρίξει και σε μένα στο Καμπ Νόου. Γνωρίζω τι συνέβη με την Παρί. Οι οπαδοί θέλουν να δημιουργήσουν μια στιγμή έντασης με τους παίκτες.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα σε υποστηρίζουν, όταν τραγουδούν το όνομά σου, είναι τέλειο, αλλά αυτό που είδα τις προάλλες, το να αποδοκιμάζεις δηλαδή τον Νεϊμάρ όταν χάνει την μπάλα ή να σφυρίζουν όταν την παίρνει είναι πολύ άσχημο.

Δικαιολογημένα πληρώνονται αδρά. Έχασαν από τη Ρεάλ, αλλά δεν ήθελαν να κερδίσουν; Αυτό είναι που έχει σημασία. Με την Παρί δεν έχουν κερδίσει τίποτα ακόμα, προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα κερδίσουν το πρωτάθλημα.

Μιλάτε για έναν παίκτη, τον Μέσι, που μόλις πήγε στην ομάδα. Η Παρί δεν είχε ποτέ παίκτη σαν αυτόν. Είναι καλύτερα να είσαι ευγνώμων, να τον υποστηρίζεις και να μην τον συνθλίβεις. Φέτος ή του χρόνου, αυτοί οι τύποι θα σας χαρίσουν υπέροχες στιγμές».

