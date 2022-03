Ο δεξιός μπακ της Λανς, Τζόναθαν Κλάους, κλήθηκε στην εθνική Γαλλίας στα 29 του, λύγισε κατά την ενημέρωση του Ντιντιέ Ντεσάν, ενώ οι συμπαίκτες του έκαναν... πάρτι στα αποδυτήρια.

Ποτέ δεν είναι αργά για έναν ποδοσφαιριστή να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώην... ερασιτέχνης Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος στα 28 του έκανε το «μπαμ», πέτυχε 25 γκολ και έγινε πρωταθλητής στην Premier League, ενώ πλέον αποτελεί θρύλος του κλαμπ. Παρόμοια είναι και η ιστορία του Τζόναθαν Κλάους, ο οποίος στα 25 του χρόνια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κεβιλί που έπαιζε στην Ligue 2 και σήμερα (17/3) έλαβε την πρώτη του κλήση στην πρωταθλήτρια κόσμου, Γαλλία!

Ο 29χρονος δεξιός μπακ κάνει φανταστική σεζόν με 27 παιχνίδια στη Ligue 1, με απολογισμό τέσσερα γκολ και εννέα ασίστ, με τον Ντιντιέ Ντεσάν να τον ξεχωρίζει και να τον καλεί στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο Κλάους και οι συμπαίκτες του παρακολούθησαν στα αποδυτήρια την ανακοίνωση των κλήσεων από τον εκλέκτορα των «τρικολόρ» με τον Γάλλο ακραίο οπισθοφύλακα να μη μπορεί να κρατήσει τη συγκίνηση του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έστησαν... πάρτι προς τιμήν του.

Για την ιστορία ο Τζόναθαν Κλάους ήταν ο ποδοσφαιριστής που πήρε τη θέση του βασικού στο δεξί άκρο της άμυνας από τον Κλεμάν Μισελέν και «οδήγησε» τον 23χρονο αμυντικό στην πόρτα της εξόδου από τη γαλλική ομάδα, η οποία τον πούλησε στην ΑΕΚ.

RC Lens players react to right-back Jonathan Clauss get his 1st France call-up. pic.twitter.com/1xMvcYzQ0X