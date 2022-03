Ο γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρόμεο, ανέβασε φωτογραφία στα Social Media μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, με την στυλιστικά... ιδιαίτερη εμφάνιση του Αργεντινού να γίνεται viral στα Social Media.

Τους Λιονέλ Μέσι, Κίλιαν Μπαπέ και Νεϊμάρ συνάντησε την Τετάρτη (2/3) ο γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρόμεο, ο οποίος ταξίδεψε στο Παρίσι με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Β' ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στα Social Media με την τριάδα των «αστέρων» της Παρί Σεν Ζερμέν και τον Αργεντινό σταρ να... κλέβει την παράσταση με την στυλιστική του επιλογή.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πόζαρε με μια κόκκινη, λεοπάρ, animal print φόρμα του οίκου Gucci, η οποία θυμίζει έντονα... πιτζάμα και την συνδύασε με «casual» ασπρόμαυρα «All-Star». Για την ιστορία η φόρμα του Μέσι, η οποία έχει γίνει viral στα Social Media κοστίζει 900 ευρώ.

Lionel Messi meeting Romeo Beckham in quite the outfit 😅



📸 IG/romeobeckham pic.twitter.com/QQnE8QpnAf